Koniec zdjęć do filmu ''Captain America: Brave New World''

Zakończyły się prace na planie kolejnego filmu należącego do Marvel Cinematic Universal. Informacje o ukończeniu zdjęć do czwartego filmu skupiającego się na losach Kapitana Ameryki – '’Captain America: Brave New World'’ podał Kramer Morgenthau, autor zdjęć do filmu.