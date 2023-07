Disney rezygnuje z serialu "Z pamiętnika samotnej alkoholiczki" 0

Trwa czystka w produkcjach Disneya, tym razem zdecydowano, że serial Z pamiętnika samotnej alkoholiczki nie dostanie zamówienia na 3. sezon.

fragment plakatu serialu "Z pamiętnika samotnej alkoholiczki"

Seria podąża za dwudziestoparoletnią alkoholiczką Sam (Sofia Black-D'Elia), której jedyną szansą na powrót do normalności po uderzeniu w dno jest powrót do domu z matką Carol (Ally Sheedy). Ze swojego domu w Bostonie próbuje wytrzeźwieć, uporządkować swoje zachowanie i zapomnieć o najgorszym sobie, choć nie obywa się to bez wyzwań. Sezon 2 rozpoczął się jak nasza bohaterka jest po półtora roku trzeźwości, a sprawy w końcu odwracają się dla niej na lepsze dzięki nowej pracy i nowemu potencjalnemu zainteresowaniu miłością.

Oprócz głównych bohaterek w serialu występują także Rebecca Henderson, Sasha Compère, Lily Mae Harrington i Garrick Bernard. Serial pochodzi od Simone Finch, która stworzyła Z pamiętnika samotnej alkoholiczki jako na wpół autobiograficzną komedię opartą na jej własnych zmaganiach z nałogiem. Pomimo pewnych wad, fani i krytycy szybko docenili serię za ostry scenariusz i poczucie humoru, które w połączeniu z kilkoma solidnymi ocenami zapewniły jej szybkie przedłużenie na sezon 2. Niestety kontynuacja nie była w planach Disneya, co oznacza, że ​​serial zakończy się raczej słodko-gorzkim akcentem małżeństwem Brit i nawrotem choroby Jamesa.

Źrodło: collider.com