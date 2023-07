Serial "Dune: The Sisterhood" z nowym reżyserem i roszadami w obsadzie 0

Według serwisu Deadline, Anna Foerster została wybrana na nowego reżysera nadchodzącego serialowego prequela Dune: The Sisterhood. Następuje to po odejściu z tego stanowiska Johana Rencka w marcu ubiegłego roku. Foerster — który wyreżyserował odcinki Outlander i Westworld — oczekuje, że będzie sterował wieloma odcinkami.

kadr z filmu "Diuna"

Ponadto serwis Max z zadowoleniem przyjął dodanie do obsady Olivii Williams znanej z The Crown i gwiazdy Wiedźmina Jodhi May. Williams zastąpi Shirley Henderson w głównej roli Tuli Harkonnen, podczas gdy May przejmie rolę Natalii, którą początkowo miała zagrać Indira Varma.

Serial oprze się na książce Zgromadzenie Żenskie z Diuny. Powieść ta osadzona jest w "Uniwersum Diuny", a jej akcja rozgrywa się na kilka tysięcy lat przed wydarzeniami z Kronik Diuny. Poznamy historię opowiedzianą oczami tajemniczych kobiet z zakonu zwanego Bene Gesserit. Kobiety te są obdarzone niezwykłymi zdolnościami, dzięki którym mogą panować nad umysłem i ciałem, co pozwala im umiejętnie działać w polityce Imperium realizując własne plany. Działania te doprowadzają je do planety Arrakis, znanej jako Diuna.

W obsadzie zobaczymy także Emily Watson, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, Chloe Lea, Travis Fimmel, Mark Strong, Jade Anouka, Chris Mason, Josh Heuston i Edward Davis.

Projekt pochodzi od Legendary Television. Diane Ademu-John była wcześniej współtwórca serii z Alison Schapker, zanim zrezygnowała z tej roli w zeszłym miesiącu. Producentami wykonawczymi są Ademu-John, Schapker, Denis Villeneuve, Jon Spaihts, Scott Z. Burns, Matthew King, John Cameron i Cait Collins, a także Brian Herbert, Byron Merritt i Kim Herbert.

Źrodło: Deadline