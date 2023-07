Greta Gerwig wyreżyseruje i napisze nowe "Opowieści z Narnii" 0

Reżyserka Barbie, Greta Gerwig, wyreżyseruje dwie nadchodzące części serii Opowieści z Narnii.

kadr z filmu "Opowieści z Narnii"

Gerwig ma za sobą udaną karierę reżyserską, nakręciła odnoszące sukcesy Lady Bird i Małe kobietki. W jej najnowszym filmie, Barbie, Margot Robbie i Ryan Gosling występują w filmowej adaptacji popularnych lalek Mattel.

Twórczyni ma umowę z Netflixem na napisanie i wyreżyserowanie co najmniej dwóch filmów opartych na Opowieściach z Narnii C.S. Lewisa. Nie wiadomo, czy te filmy będą w tej samej ciągłości, co Lew, Czarownica i stara szafa, Książę Kaspian i Podróż Wędrowca do Świtu, czy też będą całkowitym restartem.

Przypomnijmy, że kolejne odsłony serii nie powstają od lat, a adaptacja The Silver Chair w reżyserii Joe Johnstona jeszcze nie doszła do skutku.

Źrodło: newyorker.com