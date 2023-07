Daniel Kaluuya gwiazdą filmu o fioletowym dinozaurze Barneyu - ma to być produkcja dla dorosłych! 0

Już niebawem na ekrany kin wejdzie wyczekiwana Barbie z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem. Jak się teraz okazuje firma Mattel zamierza zrealizować kolejny film.

Po lalce Barbie przyjdzie pora na fioletowego dinozaura Barneya, który był bohaterem popularnego serialu familijnego dla dzieci Barney i przyjaciele. Firma produkcyjna Mattel Films zamierza zrealizować film kinowy, którego głównym bohaterem będzie właśnie ta popularna postać.

Gwiazdą filmu został właśnie laureat Oscara z 2021 roku – Daniel Kaluuya. To co w tym filmie wydaje się być jednak najbardziej intrygujące to fakt, iż producenci zapowiadają, że będzie to produkcja skierowana do dorosłych widzów.

Producent Kevin McKeon określił ten film, jako kino surrealistyczne w klimatach, do których przyzwyczaili nas Spike Jonze i Charlie Kaufman w swoich dziełach. Dodatkowo ma to być film, któremu bliżej będzie to produkcji, w których specjalizuje się studio A24.

Aktorski film o Barneyu z Danielem Kaluuyą to tylko jeden z projektów, w których pojawi się ta postać. Fioletowy dinozaur ma dostać także swój serial animowany, który Mattel Films zamierza wprowadzić na ekrany w 2024 roku.

Źrodło: Deadline