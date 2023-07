Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wietnamczycy nie zobaczą "Barbie" w kinach. Wszystkiemu winna... mapa świata 0

Widzowie w Wietnamie nie będą mieli możliwości zobaczenia filmu Barbie na dużym ekranie. Wszystko z powodu cenzorów, którzy zablokowali premierę tego tytułu w azjatyckim kraju.

Barbie miała zagościć w wietnamskich kinach już 21 lipca, czyli w ten sam dzień, w którym film będzie miał premierę w Stanach Zjednoczonych. Tak się jednak nie stanie, co potwierdziła Vi Kien Thanh, szefowa Wietnamskiego Departamentu Kina. Wszystko z powodu… obrazka z mapą świata, na którym przedstawiona jest "linia dziewięciu kresek". Jest to strefa wyznaczona na terenie Morza Południowochińskiego wyznaczająca zakres chińskich roszczeń terytorialnych – w 2016 roku sąd uznał, że Chiny nie mają do owych roszczeń podstaw prawnych.

Wietnam, a także kilka innych krajów, takich jak Filipiny oraz Malezja również roszczą sobie prawa do tych terytoriów, co zaowocowało wniesieniem sprawy do sądu.

Warto odnotować, że usunięcie filmu Barbie z kin przez Wietnamski Departament Kina nie jest pierwszym takim przypadkiem. Wcześniej podobny los spotkał film Uncharted oraz animację O Yeti!.

Na szczęście widzowie w Polsce nie będą mieli takiego problemu. Barbie w polskich kinach od 21 lipca.

Źrodło: Variety