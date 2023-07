Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Magdalena Koleśnik w zwiastunie filmu "Ukryta sieć" 1

Gwiazdorska obsada w thrillerze o krzywdzie, zemście, technologii, i o tym, że prywatność nie istnieje. Polski dystrybutor filmowy Monolith Films pokazał zwiastun filmu Ukryta sieć, w którym główną rolę gra Magdalena Koleśnik. Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu, podobnie zresztą jak plakaty z odtwórcami głównych ról.

Ukryta sieć to adaptacja bestsellerowego thrillera Jakuba Szamałka, jednego z największych fenomenów wydawniczych ostatnich lat. W głównych rolach zobaczymy Magdalenę Koleśnik, Andrzeja Seweryna i aktorskie objawienie ostatniego czasu – Piotra Trojana.

Wszystkich nas otaczają na co dzień setki urządzeń elektronicznych. To wiemy. Ale czy zdajemy sobie sprawę, że niemal każde z nich, to potencjalnie czyjeś oczy i uszy?

Julita wie, że dobry news jest w cenie i z dnia na dzień może zrobić z niej gwiazdę mediów. Choć prawda jest niebezpieczna, młoda dziennikarka podejrzewa, że pewien celebryta odszedł z tego świata z czyjąś pomocą, a nie na skutek wypadku. Im więcej znaków wskazuje, by odpuścić, tym bardziej dziewczyna wnika w sieć intryg i kłamstw. Każdy krok ma swoje konsekwencje, bo obserwuje ją ktoś, kto może pozyskać jej najskrytsze tajemnice i jednym kliknięciem zburzyć jej świat. Nieznany przeciwnik jest bezwzględny, a najbliższych sprzymierzeńców Julita znajduje w rodzinie. Okazuje się jednak, że śledztwo dotyczy zaledwie wierzchołka góry lodowej, a to, co pod spodem, może wstrząsnąć nie tylko światem jej bliskich, ale całym krajem.

Ukryta sieć w kinach od 1 września.

Źrodło: Monolith Films