Imprezowy koniec szkoły w zwiastunie filmu ''Deltopia'' 0

Studio Lionsgate prezentuje zwiastun filmu Deltopia, który opierając się na realnych wydarzeniach ukazuje nam dziką przygodę gartski uczniów, chcących wyskokowo uczcić ostatni dzień szkoły.

fragment plakatu promującego film ''Deltopia''

Fabuła filmu luźno opiera się na prawdziwym wydarzeniu jakie co rok ma miejsce w Isla Vista w Kalifornii. Jest to studencka impreza mająca miejsce wiosną wokół Del Playa Drive. Co roku dziesiątki tysięcy uczniów przybywają na najlepszą imprezę uliczną, na której nie ma zasad i granic. Deltopia śledzi losy grupy świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich, którzy dołączają do imprezy pragnąć uczcić odzyskaną wolność. Nie byli jednak przygotowani na taką mieszankę seksu, narkotyków i buntu jaka panuje w tym miejscu. Ta przygoda z pewnością zapadnie im długo w pamięć, a możliwe, że również zmieni ich życie.

Deltopię wyreżyserowali Michael Easterling i Jaala Ruffman. Obaj panowie są także autorami scenariusza. Angaże w produkcji otrzymali Luna Blaise, Madison Pettis, Charlie Gillespie, Hart Denton, Dylan Flashner, Greer Grammer, Will Peltz i Daniella Perkins. Jednym z producentów wykonawczych Deltopii jest nieżyjąca już Olivia Newton-John. Produkcja ta była ostatnią nad jaką pracowała.

Premiera Deltopii 29 sierpnia. Film ten od razu trafi do wypożyczalni VOD.

Źrodło: ComingSoon