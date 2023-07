Familijna przygodówka ''Krater'' usunięta z Disney+ po niecałych 2 miesiącach od premiery 0

Obecna moda praktykowana przez platformy streamingowe polegająca na usuwaniu ze swoich bibliotek różnych filmów i seriali, weszła można powiedzieć na nowy poziom. Disney+ zaledwie po siedmiu tygodniach od debiutu familijnego filmu przygodowego Krater, zdecydował o pozbyciu się go z serwerów.

fragment plakatu promującego film ''Krater''

Disney aktywnie promował produkcję przed premierą 12 maja, a już 30 czerwca film nie był dostępny w serwisie. Nie podano oficjalnych przyczyn jego usunięcia, choć prawdopodobnym jest, że stał się on ofiarą radykalnych cięć kosztów. Tylko dlaczego tak szybko? Możliwe iż większość widzów nawet nie odkryła jeszcze tego tytułu.

Budżet Kratera wyniósł wcale nie mało, bo 53 miliony, co na produkcję familijną jest naprawdę sporą kwotą. Film skasowany został w tym samym czasie, w którym Disney usunął ze swojej biblioteki seriale Alaska Daily i The Company You Keep.

Produkcja ta powstała specjalnie dla Disney+, co oznacza, że nie jest dostępna nigdzie indziej. Czy jeszcze kiedyś wróci do biblioteki platformy, aby Ci którzy nie zdążyli mogli się z nią zapoznać, nie wiadomo.

Akcja Kratera osadzona została w przyszłości. Jest rok 2257. Chłopiec imieniem Cable wychowuje się w górniczej kolonii znajdującej się na Księżycu. Po śmierci jego ojca, Cable ma zostać przeniesiony na inną planetę. Zanim jednak dojdzie do tego, chłopak wraz z przyjaciółmi postanawia wybrać się do tajemniczego krateru.

