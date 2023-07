''Sex Education'' - Netflix prezentuje pierwszy zwiastun finałowej serii 0

Uwielbiany przez widzów serial Sex Education powróci jesienią z finałowym sezonem. Netflix prezentuje zapowiedź czwartego sezonu i ostrzega, że koniec będzie ostry.

Głównym bohaterem serialu jest Otis Milburn, który nie ma wprawdzie doświadczenia w TYCH sprawach, ale ma matkę, która jest seksuologiem. Dla tego licealisty niczym nowym nie są podręczniki, filmy ani długie otwarte rozmowy o seksie. Cóż poradzi na to, że trochę przez przypadek stał się ekspertem od seksu? Nie pozostaje mu nic innego jak pójść w ślady matki i wykorzystać swoją wiedzę, by zaimponować innym oraz podskoczyć w szkolnej hierarchii. Otis wspólnie z błyskotliwą buntowniczką postanawia potajemnie udzielać porad seksualnych swoim rówieśnikom, którzy przychodzą do niego z dziwnymi i niezwykłymi problemami. Wkrótce jednak uświadamia sobie, że być może sam potrzebuje terapii.

Finałowy sezon ukaże nam losy Otisa, Erica oraz innych bohaterów po ukończeniu szkoły średniej. Wszyscy oni staną przed całkiem nowymi wyzwaniami. Czy im podołają? O tym przekonamy się już 21 września.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Źrodło: Netflix