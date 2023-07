Ciemna strona ludzkiej natury w zwiastunie filmu "Bestie" 0

Jeden z najlepszych hiszpańskich reżyserów Rodrigo Sorogoyen nakręcił thriller psychologiczny o ciemnej stronie ludzkiej natury, który okazał się przebojem światowych festiwali oraz europejskich kin. Zobaczcie zwiastun filmu Bestie.

Vincent (Denis Ménochet) i Olga (Marina Foïs) to spokojna francuska para, która osiedliła się w jednej z galicyjskich wiosek. Wiodą tam niespieszne życie, zajmując się uprawą warzyw oraz renowacją opuszczonych domów. Codzienna sielanka ma jednak też swoje mroczne strony. Relacje pary bohaterów z miejscowymi nie układały się nigdy tak, jak by sobie tego życzyli. Sąsiedzki konflikt z porywczymi braćmi Xanem i Lorenzo wzmaga na sile, gdy para decyduje się podjąć niepopularną w okolicy decyzję. Ku ich zaskoczeniu z pozoru nie aż tak istotna różnica zdań ma dużo większe konsekwencje, niż mogliby się tego spodziewać. Napięcie w wiosce niebezpiecznie narasta, dochodząc do momentu, z którego nie ma już odwrotu.

W tym thrillerze, którego akcja rozgrywa się na prowincji, krytycy doszukują się powinowactw z kinem Sama Peckinpaha czy Johna Boormana. Podobnie jak po niektórych ich filmach, tak i po seansie Bestii rodzi się pytanie, co tak naprawdę drzemie w ludziach i do jakiego stopnia możemy sami kierować swoim życiem. A może życie w dużym mieście jest po prostu bezpieczniejsze?

