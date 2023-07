Irlandia, apokalipsa i klauny w zwiastunie ''Apocalypse Clown'' 0

W sieci zadebiutował zwiastun dość surrealistycznej komedii '’Apocalypse Clown'’. Zapowiada on nieco dziwne przygody trzech klaunów, którzy znaleźli się na apokaliptycznym pustkowiu.

Na terenie Irlandii nagle dochodzi do tajemniczej awarii związanej z szeroko rozumianą technologią. Wyspa szybko pogrąża się w chaosie i anarchii. W tym wszystkim wyróżnia się grupa klaunów, którym w życiu się nie powiodło. W trakcie tej apokalipsy zmuszeni zostają do podróży przez kraj, w trakcie której za wszelką cenę starają się po raz ostatni urzeczywistnić swoje marzenia.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Apocalypse Clown wyreżyserował George Kane. Pracował on na scenariuszu autorstwa własnego oraz Damiena Foxa i Shane O'Briena. W obsadzie komedii znajdują się Pollyanna McIntosh znana z serialu The Walking Dead oraz jego spin-offa Nowy świat, David Earl – serial Derek, Natalie Palamides, Tadhg Murphy (Jeden gniewny człowiek), Ivan Kaye (Mroczne cienie) i Amy De Bhrún (Wikingowie).

Premiera tej irlandziej produkcji zaplanowana jest na 1 września. Wtedy to film wejdzie do kin w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Kiedy i czy w ogóle Apocalypse Clown trafi do Naszego kraju, jeszcze nie wiadomo.

Źrodło: ComingSoon