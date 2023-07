"Atomówki" nie powstaną - Warner Bros. TV rezygnuje z serialu aktorskiego 0

Telewizja Warner Bros. podobno wbiła ostatni gwóźdź do trumny swojego planowanego serialu aktorskiego na podstawie kultowej animacji Atomówki.

kadr z serialu "Atomówki"

W maju 2023 roku pojawiła się wiadomość, że Atomówki nie posuną się naprzód w The CW. Brad Schwartz, prezes sieci ds. rozrywki, potwierdził, że serial wrócił do Warner Bros. TV. Oznaczało to, że studio mogło dalej rozwijać program, aby potencjalnie mógł być emitowany na innej platformie. Jednak dzisiaj pojawiły się nowe doniesienia, o tym, że Warner Bros. zdecydowało się całkowicie zrezygnować z serialu. Według źródeł, Atamówki nie są już rozwijane w żadnej formie ani w żaden sposób.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2020 roku The CW poinformowano, że pracuje nad ponownym uruchomieniem Atomówek, lubianego serialu animowanego Cartoon Network stworzonego przez Craiga McCrackena. Serial otrzymał zamówienie na nakręcenie pilota w lutym 2021 roku. Chloe Bennett, Dove Cameron i Yana Perrault zostały obsadzone odpowiednio w trzech głównych rolach Blossom, Bubbles i Buttercup. Donald Faison został obsadzony jako ich ojciec, profesor Utonium.

Jednak już w maju 2021 roku pojawiła się wiadomość, że The CW zdecydowało się odpuścić projekt. Pierwotnie plan zakładał zmianę narzędzi i ponowne pilotowanie serialu z tą samą obsadą i zespołem kreatywnym. Ale potem, w sierpniu 2021 roku, okazało się, że Bennett opuściła projekt. Pomimo tych niepowodzeń i pomimo niewielkiej liczby aktualizacji, ciągle była szansa na realizacje. To prowadzi nas do maja ubiegłego roku, kiedy The CW całkowicie porzuciło serial. Ten ruch nastąpił w związku z redukcją, która miała miejsce w sieci po przejęciu jej przez Nexstar Media Group w październiku 2022 roku.

Źrodło: tvline.com