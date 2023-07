Motocykle i nielegalne uliczne wyścigi w zwiastunie "Rodéo" 0

Gorący temperament i niezależność Julii sprawiają, że oddaje się bez reszty pasji do motocykli i nielegalnych ulicznych wyścigów – rodeo. Chcąc udowodnić swoją wartość w ultra-męskiej społeczności motocrossowców, musi stawić czoła serii rosnących wymagań, które zdecydują o jej pozycji. kłamstwem i kradzieżą. Zobaczcie zwiastun Rodéo.

fragment plakatu filmu "Rodéo"

Rodeo to wybuchowe połączenie kryminału, studium charakteru i egzystencjalnej tajemnicy, które zostało już docenione m.in. na festiwalach filmowych w Cannes (Nagroda Jury Coup de Coeur w sekcji Un Certain Regard), Sewilii (Najlepsza aktorka – Julie Ledru) i Turynie (Nagroda Specjalna Jury, Najlepsza aktorka (Julie Ledru), Nagroda za scenariusz). Reżyserka Lola Quivoron opowiada energetyczną, pełną adrenaliny historię miłości do maszyn, które dają totalną wolność. Pokazuje, że motoryzacja jest nie tylko męską domeną.

W rolach głównych w filmie występują: Julie Ledru, Yannis Lafki, Antonia Buresi, Cody Schroeder, Louis Sotton. Za scenariusz i reżyserię odpowiada Lola Quivoron, która w 2016 roku zachwyciła publiczność swoim krótkometrażowym filmem Dreaming of Baltimore. Rodeo to pełnometrażowa kontynuacja pewnych wątków, które tam się pojawiły. Scenariusz powstał we współpracy z Antonią Buresi. Za zdjęcia odpowiada Raphaël Vandenbussche, muzyka Kelman Duran.

Film trafi do naszych kin 4 sierpnia 2023 roku.

Źrodło: Galapagos Films