Trudy homoseksualnej miłości w zwiastunie romantycznej komedii dla dorosłych ''Red, White & Royal Blue'' 0

Amazon Studios prezentuje zwiastun niecodziennej komedii romantycznej Red, White & Royal Blue. Niecodziennej, bo opowiadającej o homoseksualnej miłości, która nie do końca pasuje do polityki…

fragment plakatu promującego film ''Red, White & Royal Blue''

Scenariusz filmu opiera się na bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa Casey McQuiston. Główni bohaterowie to syn prezydenta USA Alex Claremont-Diaz i brytyjski książę Henry. Początkowi wrogowie, po pewnym incydencie zmuszeni zostają do pokazania, iż nie łączy ich nienawiść, a wielka przyjaźń. Ta fałszywa relacja dla mediów szybko jednak zmienia się w coś więcej. Młodzi mężczyźni zakochują się w sobie, a ich romans może zniszczyć całą prezydencką kampanię Ellen Claremont, mamy Alexa. Czy miłość tej dwójki pokona wszelkie przeciwności losu? Czy znajdą oni w sobie siłę, aby przyznać się światu do tego co do siebie czują i zawalczyć o własne szczęście? Tego dowiecie się już niedługo.

Premiera filmu na platformie Amazon Prime Video zaplanowana jest na 11 sierpnia.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Reżyserem i producentem wykonawczym Red, White & Royal Blue jest Matthew López. Pracował on na scenariuszu autorstwa swojego i Teda Malawera. W rolach głównych występują: Taylor Zakhar Perez, Nicholas Galitzine, Clifton Collins Jr., Sarah Shahi, Rachel Hilson, Stephen Fry, Uma Thurman, Ellie Bamber i Thomas Flynn.

Źrodło: Amazon Prime Video, Comingsoon