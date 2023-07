Zwiastun finałowego sezonu serialu ''Rdzenni i wściekli'' 0

Tydzień temu dostaliśmy oficjalną informację o końcu komediodramatu FX Rdzenni i wściekli, za który odpowiada Taika Waititi. Produkcja zakończy się trzecim sezonem, którego emisja jeszcze w tym roku. Stacja zaprezentowała jego pierwszą zapowiedź.

Serial Rdzenni i wściekli opowiada historię czterech rdzennych nastolatków z wiejskiej Oklahomy, którzy kradną, rabują i oszczędzają, aby dostać się do egzotycznej, tajemniczej i odległej Kalifornii. Został stworzony i wyprodukowany przez Taikę Watiti i Sterlina Harjo.

W finałowej serii Elora, Bear, Cheese i Willie Jack, którzy utknęli w Cali muszą znaleźć swoję powrotną drogę do domu. Po powrocie do Okern Elora rozważa pomysł pójścia do college’u, Bear zapoznaje się z teoretykiem spiskowym imieniem Maximus, Willie Jack coraz bardziej angażuje się w uzdrowienie swojej społeczności, a Cheese powraca do mieszkania ze swoją babcią, która tak naprawdę nią nie jest.

Do swoich ról powracają Devery Jacobs, D'Pharaoh Woon-A-Tai, Lane Factor i Paulina Alexis. Na ekranie ujrzymy także Graham Greene, Zahn McClarnon, Gary Farmer, Wes Studi, Kaniehtiio Horn, Sarah Podemski, Tamara Podemski, Jon Proudstar i Lily Gladstone.

Premiera trzeciego, finałowego sezonu serialu Rdzenni i wściekli już 2 sierpnia. W Polsce serial ten dostępny jest na platformie Disney+.

Źrodło: Dark Horizons