Valak powraca w zwiastunie sequela ''Zakonnicy''

Studio New Line Cinema opublikowało pierwszy plakat i zwiastun oczekiwanej kontynuacji horroru Zakonnica z 2018 roku. Zakonnica 2 jest kolejną częścią kinowego '’uniwersum Obecności'’.

Akcja sequela rozgrywać ma się w 1956 roku. We Włoszech siostra Irene żyje anonimowo w jednym z tamtejszych klasztorów. Kiedy jednak dochodzi do morderstwa pewnego księdza kobieta odkrywa, że wydarzenia z przeszłości wróciły, a zło rozprzestrzenia się. Siostra Irene ponownie stanie twarzą w twarz z demoniczną siłą zwaną Valakiem, której to udało się zbiec do Francji w ciele Maurice’a.

Akcja Zakonnicy osadzona była w 1952 roku w Rumunii, a więc fabuła kontynuacji ukaże nam wydarzenia po zaledwie czterech latach od tego czego świadkami byliśmy w finale części pierwszej.

Poniżej wspomniany zwiastun i plakat:

Sequel wyreżyserował Michael Chaves. Na stanowisku reżysera zastąpił on Corina Hardy, który odpowiada za pierwszy film. Jednym z producentów wykonawczych jest James Wan, a do roli demona zwanego Valak, powraca Bonnie Aarons. W obsadzie jest także Storm Reid jako jedna z mających złożyć śluby zakonnic oraz Jonas Bloquet jako Maurice, a także Anna Popplewell, Katelyn Rose Downey i Bonnie Aarons.

Premiera filmu Zakonnica 2 zaplanowana jest na 8 września.

Uniwersum Obecności to najbardziej dochodowa seria horrorów w historii z ponad 2 miliardami dolarów w kasie na całym świecie. W jej skład wchodzą cztery tytuły z zarobkiem ponad 300 milionów dolarów i siedem z zarobkiem ponad 200 milionów każdy.

Źrodło: Dark Horizons