Twórca w jednym z wywiadów przyznał, że w tym momencie sztuka jest bezużyteczna i nie ma sensu jej tworzyć.

Naprawdę nie chcę już wykonywać tej pracy. Jestem zmęczony. Świat zmienił się drastycznie. Ja, w tamtym świecie, niekoniecznie czuję potrzebę opowiadania historii i odnoszenia się do siebie. Chcę znaleźć czas dla moich przyjaciół i rodziny. Chcę kręcić reklamy i pewnego dnia zbudować sobie dom na wsi, kiedy będę miał wystarczająco dużo zaoszczędzonych pieniędzy. Wcale nie mówię tego w smutny sposób. Chcę po prostu przeżyć coś innego, inne doświadczenia. Nie mam ochoty poświęcać dwóch lat na projekt, którego prawie nikt nie widzi. Włożyłem w to zbyt wiele pasji, żeby mieć takie rozczarowania. Zastanawiam się, czy moje filmy są złe, a wiem, że nie. Nie rozumiem, jaki jest sens opowiadania historii, kiedy wszystko wokół nas się wali. Sztuka jest bezużyteczna, a poświęcanie się kinu to strata czasu… – wyjawił Xavier Dolan