Bruce Beresford za kamerą filmu o golfiście Moe Normanie

Dwukrotnie nominowany do Oscara Bruce Beresford wyreżyseruje film o zawodowym golfiście Moe Normanie. Produkcja ta zadebiutuje pod tytułem '’The Place I Belong'’.

''Wożąc panią Daisy''

Moe Norman to kanadyjski golfista, który znany jest z niezwykłej celności i umiejętności trafiania strzał za strzałem. W swojej karierze wygrał on 55 turniejów w Kanadzie. The Place I Belong ukaże nam rozwój golfisty, który przygodę z golfem rozpoczął od noszenia za graczami kijów. Jego ekscentryczne zachowanie sprawiło, że Norman został wyrzucony ze sportu, który kochał, ale stał się legendą, grając i wygrywając mniejsze turnieje, ustanawiając rekordy torów, żyjąc z dnia na dzień, czasami śpiąc w swoim samochodzie lub nawet na korcie, gdzie miał grać.

Główny bohater jest zachwycająco ekscentryczny, a historia jego niesamowitego życia i kariery oraz otaczających go osób jest opowiedziana z humorem, współczuciem, wyrafinowaniem i wnikliwością powiedział Beresford.

Żadne angaże nie zostały jeszcze ogłoszone.

Beresford na swoim koncie ma historyczny dramat Sprawa Moranta, muzyczny dramat Pod czułą kontrolą czy komediodramat Wożąc panią Daisy.

