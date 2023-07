Trwają zdjęcia do filmu "Innego końca nie będzie". Topa i Kulesza w obsadzie 0

kadr z planu filmu "Innego końca nie będzie"

Zdjęcia będą kręcone także w Warszawie, Lubogoszczy i Zakrzewie. Premiera przewidziana jest na jesień przyszłego roku.

Film opowiada o trójce rodzeństwa i ich mamie, którzy próbują ułożyć sobie życie po samobójczej śmierci ojca. Bohaterką jest najstarsza siostra Ola, która przyjeżdża z Warszawy do domu rodzinnego po długiej nieobecności. Odkrywa, że dom jest wystawiony na sprzedaż, a w łóżku mamy śpi nowy mężczyzna. Bliscy pozornie ruszyli z życiem dalej, a pobyt Oli w domu nie jest nikomu na rękę. Próbując ocalić resztki wspomnień po tacie, Ola dogrzebuje się do rodzinnych kaset wideo. Wraz z rodzeństwem – młodszym bratem Pipkiem i najmłodszą siostrą Ajką – postanawiają odtworzyć zdjęcia z dzieciństwa. Bohaterka dąży do zbliżenia całej trójki do siebie i połączenia rozbitych więzi rodzinnych na nowo. Jednak zanim do tego dojdzie, wywołanie trudnych wspomnień o ojcu powoduje, że rodzeństwo skłóca się jeszcze bardziej. Ola odkrywa, że każde z nich samotnie przeżywa na swój sposób traumę i nie może się z nią uporać. Konfrontując się z rodziną, doprowadza do przełamania wiszącego w powietrzu napięcia.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Monika Majorek, absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej.

Źrodło: Public Dialog