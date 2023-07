Player ujawnia gwiazdorską obsadę "Klary", serialowej adaptacji powieści Izabeli Kuny 0

Trwają zdjęcia do najnowszej produkcji pod marką Player Original ’’Klara’’, serialowej adaptacji debiutu pisarskiego Izabeli Kuny pod tym samym tytułem. W główną rolę wcieli się autorka książkowego bestsellera.

Od początku wiadomo, że w roli tytułowej użytkownicy Playera zobaczą Izabelę Kunę, która przy nowym projekcie pełni również funkcję producentki kreatywnej. Teraz nadszedł czas, aby odkryć kolejne karty. W obsadzie Klary znaleźli się także Katarzyna Warnke, Adam Woronowicz, Piotr Adamczyk, Eryk Kulm Jr., Iwona Bielska oraz gościnnie Monika Kwiatkowska, Andrzej Konopka, Marian Dziędziel, Janusz Chabior, Konrad Eleryk, Stefan Górski i Matthias Schlette.

Już się nie mogę doczekać, kiedy zabierzemy użytkowników Playera do świata ’’Klary’’. Świata, w którym każdy będzie mógł się odnaleźć, przejrzeć jak w lustrze. Bez lukru, ale też z lekkim przymrużeniem oka. Świata, w którym bywa, że „life is brutal”, zwłaszcza love life. Jestem przekonana, że Gwiazdy, które przyjęły nasze zaproszenie do projektu podbiją serca odbiorców, tak jak ich pierwowzory na stronach książki Izabeli Kuny mówi Karolina Izert, producentka z ramienia TVN Warner Bros. Discovery

Tytułowa Klara to dziewczyna, jakich wiele mijamy każdego dnia na ulicy, w sklepie czy na siłowni. Czterdzieste urodziny ma już za sobą. Podobnie jak małżeństwo i pewność, że po „i żyli długo, i szczęśliwie” jest ciąg dalszy, niekoniecznie z happy endem. Klara ma też toksyczną i wszystkowiedzącą matkę, nieobecnego ojca, kota reproduktora oraz… problemy jak wszyscy. Ma też wiarę. Naiwną wiarę w to, że i na nią czeka spełnienie marzeń. Od kilkunastu lat jej serce bije i wariuje dla Aleksa – niezbyt urodziwego prawnika, który ma jedną wadę – żonę! Serce jednak nie sługa… Na szczęście są jeszcze wspomagacze… I ten największy skarb – przyjaciele! Prawdziwi, sztuk dwie – Wronka i Wojtek. Idealna ekipa do umierania i odradzania się na nowo!

Zdjęcia do serialu Klara rozpoczęły się w połowie czerwca w Warszawie oraz Sopocie i potrwają do końca sierpnia. Łącznie powstanie 8 odcinków. Premiera tej słodko-gorzkiej komedii obyczajowej planowana jest na 2024 rok.

