Historia opioidowego kryzysu w Ameryce w zwiastunie serialu ''Zabić ból'' 0

Netflix prezentuje zwiastun odcinkowej produkcji '’Zabić ból'’. Jest to fabularyzowana wersja prawdziwych wydarzeń, w której dotrzemy do źródeł i konsekwencji kryzysu opioidowego w Ameryce.

Poznamy historie sprawców, ofiar i poszukiwaczy prawdy, których życie na zawsze zmieniło wynalezienie leku o nazwie OxyContin. Przyczyny i skutki epidemii opioidowej w USA to temat tego dramatu, którego bohaterami są sprawcy, ofiary i prawniczka, która pragnie odkryć prawdę.

Zabić ból to limitowana seria, która opiera się na książce Barry’ego Meiera Pain Killer i artykule z New Yorker Magazine The Family That Built the Empire of Pain autorstwa Patricka Radden Keefe. W serialu występują Uzo Aduba, Matthew Broderick, Taylor Kitsch, Dina Shihabi, West Duchovny i John Rothman. Za kamerą stanął Peter Berg.

Premiera serialu Zabić ból już 10 sierpnia.

Źrodło: Netflix, Comingsoon