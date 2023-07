Luc Besson powraca z filmem ''Dogman'' - zobacz zwiastun 0

Po czteroletniej przerwie francuski reżyser Luc Besson powraca z dramatem DogMan. Produkcja otrzymała pierwszy zwiastun. Możecie zapoznać się z nim poniżej.

W głównej roli występuje nagrodzony Złotą Palmą na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes – Caleb Landry Jones. Portretuje on mężczyznę imieniem Douglas, który w dzieciństwie doświadczył fizycznej przemocy ze strony własnego ojca. Brutalnie rzucony psom na pożarcie, został przez nie ocalony. Zwierzęta te ochroniły go i stały się jego przyjaciółmi. Teraz już jako dorosły mężczyzna wyrusza on w podróż, dzięki której ma nadzieję uporać się z traumą i wyleczyć rany fizyczne, jak i psychiczne. Często mocno nagina społeczne zasady i prezentuje przesadną miłość do psów, które traktuje jak wybawicieli i rodzinę.

Za kamerą stanął Besson, który powrócił na stanowisko reżysera po czterech latach. Ostatnim jego filmem był dramat Anna. Jego przerwa spowodowana była oskarżeniem o gwałt. Został on jednak oczyszczony z zarzutów. Scenariusz również wyszedł spod pióra reżysera. Do swojego filmu zatrudnił on także Christophera Denhama, Marisę Berenson, Clemensa Schick, Michaela Garza i Jojo T. Gibbs.

Premiera filmu DogMan we Francji odbędzie się 27 września. Polska data premiery nie została jeszcze ustalona.

Źrodło: ComingSoon