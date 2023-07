Chris Estrada poszukuje nowego sposobu na zarobienie gotówki w zwiastunie 2. sezonu ''Naiwniaka'' 0

Chris Estrada, Frankie Quiñones i Michael Imperioli powracają w drugim sezonie udanej komediowej serii Hulu Naiwniak. W sieci zadebiutował zwiastun nowych epizodów, w których to główni bohaterowie będą szukać nowego celu w życiu.

fragment plakatu promującego serial ''Naiwniak''

Naiwniak to prześmiewcza półgodzinna komedia osadzona w świecie klasy robotniczej południowo-centralnego Los Angeles. Bohaterem serialu jest Julio Lopez, 30-latek, który wciąż mieszka z rodzicami, ze swoją dziewczyną spotyka się od czasów liceum i znajdzie każdą wymówkę, byle tylko nie musieć zajmować się własnymi problemami. Julio pracuje w organizacji '’Hugs Not Thugs'’, zajmującej się resocjalizacją członków gangów, gdzie ściera się ze swoim starszym kuzynem Luisem, byłym gangsterem, który właśnie wyszedł z więzienia i zamieszkał z Julio i jego rodziną.

Po finale pierwszej serii, w którym to doszło do upadku wspomnianej organizacji, Julio, Luis i Payne poszukują nowego sposobu na zarobienie pieniędzy i ponowne ułożenie sobie życia. Wpadają na pomysł założenia pozarządowej organizacji dla byłych skazańców '’Mugs Not Thugs'’. Ma ona ciekawą filozofię i chwytliwe hasło, czy jednak uda im się ją utrzymać?

Premiera 2. sezonu Naiwniaka 28 lipca. Serial ten dostępny jest w naszym kraju na Disney+.

