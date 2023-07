Zombie w naszym świecie? Wszystko jest możliwe. Oto nadchodzi ''Zombieverse'' 0

Koreański oddział Netflix wszedł na wyższy poziom. Po zaskakującej informacji o powstaniu reality show opartego o serial Squid Game, mamy dla Was coś jeszcze bardziej szokującego. Tym razem uczestnicy programu uciekać będą przed 'prawdziwymi' zombie.

Netflix zaprezentował pierwszy materiał promujący program Zombieverse. Produkcja ta powstała w klimacie horroru zombie. Będziemy świadkami jak grupa uczestników ucieka przez Seul i stara się przetrwać w trakcie apokalipsy zombie.

Ponieważ Korea Południowa słynie z naszych produkcji o zombie, postanowiliśmy przenieść ten gatunek na wyższy poziom. W ’’Zombieverse’’ uczestnicy walczą o przetrwanie, w trakcie ataku zombie na stolicę Korei – Seul. Jedno ugryzienie eliminuje z gry zapowiadają włodarze Netflix.

W każdym z odcinków widzowie będą śledzić starania uczestników, którzy będą mieć za zadanie znaleźć transport, schronienie i jedzenie w świecie pełnym nieumarłych. Muszą też znaleźć odpowiedni sposób na pokonanie zombie, którzy staną im na drodze.

W projekt zaangażowani są ludzie pracujący przy All of Us Are Dead i Kingdom. Wśród uczestników znajdują się ludzie znani, w tym m.in. aktor Lee Si Young, raper DinDin czy baseballista Yoo Hee-kwan.

Premiera Zombieverse już 8 sierpnia.

Źrodło: Bloody Disgusting