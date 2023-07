James Cameron potwierdza, że ​​trwają prace nad wieloma sequelami "Alita: Battle Angel" 0

Cztery lata po kinowej premierze Alita: Battle Angel zainteresowanie kontynuacją wciąż rośnie. Na początku tego roku producent Jon Landau potwierdził, że rozpoczęły się prace nad kolejną częścią, która ma wykorzystywać tę samą technologię, co w Avatar: Istota wody . Teraz ciekawą informację ujawnił James Cameron.

kadr z filmu "Alita: Battle Angel"

James Cameron krótko odniósł się do projektu, pozornie potwierdzając, że opracowywanych jest wiele sequeli Ality, a wszystko to zdradził wyjaśniając powód, dla którego on i jego żona Suzy Amis Cameron zdecydowali się sprzedać swój dom.

Przy Avatarze pracuję w Wellington i Los Angeles. A przy nowych filmach Alita: Battle Angel będę pracował w Austin, więc po prostu nie miało to już dla nas sensu.

wyjawił James Cameron

Film z 2019 roku wyreżyserował Robert Rodriguez na podstawie scenariusza napisanego przez Jamesa Camerona, Laetę Kalogridis i Rodrigueza. W grudniu 2022 roku Landau potwierdził trwające rozmowy z Rodriguezem na temat potencjalnej kontynuacji. Jednak krążyły plotki, że Disney chce, aby Cameron stał za sterami. Jednak twórca jest podobno niechętny do tego projektu ze względu na napięty harmonogram.

