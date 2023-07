Nadchodzi koniec ''High School Musical: serial'' - zobacz zapowiedź finałowej serii 0

Zapoczątkowana w 2006 roku filmem High School Musical muzyczna seria stała się wielkim hitem Disney. Powstały 3 pełnometrażowe filmy, a następnie serial, który doczekał się już trzech sezonów. Właśnie na swoją premierę oczekuje czwarty, który zwieńczy historię.

fragment plakatu promującego serial ''High School Musical: serial''

W finałowej serii High School Musical: serial Ricky, Gina i reszta przygotowują się do wystawienia ostatniego musicalu scenicznego będącego inscenizacją '’High School Musical 3: Senior Year'’ z 2008 roku. Sprawy się komplikują, kiedy to Disney ogłasza, że długo oczekiwana produkcja '’High School Musical 4: The Reunion'’ kręcona będzie w ich ukochanym liceum.

Prawie 15 lat po premierze filmu High School Musical, uczniowie liceum East High pod kierunkiem nowej nauczycielki teatru postanawiają wystawić na scenie musical '’High School Musical''. W role Gabrieli, Troya i pozostałych postaci wcielają się: Nini, wschodząca gwiazda, która właśnie wróciła z obozu teatralnego, Ricky, uwielbiający jazdę na deskorolce były chłopak Nini, który dołącza do grupy teatralnej tylko po to, żeby odzyskać dziewczynę, E.J., nowy obiekt westchnień Nini oraz Gina, ambitna, nowa uczennica, która uwielbia teatr, ale skrywa jakieś mroczne tajemnice. Przy akompaniamencie nowych piosenek oraz własnych interpretacji klasyków z HSM młodzi aktorzy w pocie czoła pracują nad nowatorską inscenizacją ’'High School Musical’’, jednocześnie zmagając się z codziennym życiem, które pisze własne scenariusze.

W finale serii wystąpi dotychczasowa młoda obsada, ale również gwiazdy oryginalnego High School Musical: Corbin Bleu, Monique Coleman, Lucas Grabeel, Bart Johnson, Alyson Reed i Kaycee Stroh.

Premiera na Disney+ już 9 sierpnia. Finałowy sezon liczy 8. odcinków.

Źrodło: Disney+