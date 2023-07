Zapowiedzi jesiennych premier kinowych Best Filmu 0

We wrześniu oraz październiku polski dystrybutor filmowy Best Film zaprosi na dwa pokazy filmowe. Będą nimi produkcje Siła naszych marzeń oraz Podrabiani zakochani. Szczegóły w dalszej części artykułu.

"Siła naszych marzeń"

Siła naszych marzeń (premiera 8 września)

Zoe urodziła się i dorastała w otoczeniu koni w stajni wyścigowej swoich rodziców. To jest jej miejsce na ziemi. Teraz marzy, aby pewnego dnia stać się dżokejem, tak jak jej ojciec. Kiedy w stajni rodzi się nowy źrebak Burza, Zoe jako pierwsza dostrzega w nim potencjał na mistrza, na którego jej rodzice czekali i pracowali przez całe życie. Ich wspólne marzenia zostają zniszczone w czasie jednej burzliwej nocy, kiedy spłoszona klacz przypadkowo rani Zoe.

Pogrożona w rozpaczy dziewczyna całkowicie się załamuje. Nie może pogodzić się z niesprawiedliwym losem. Rodzice ze wszystkich sił starają się wspierać Zoe. Dzięki ich wytrwałości i zaskakującej pomocy stajennego Seby, który ma niezwykły dar komunikowania się z końmi, Zoe postanawia pokonać przeciwności losu i odzyskać to, co wydawało się stracone.

Wzruszająca i podnosząca na duchu historia rodziny, którą trzyma razem siła jej marzeń.

Podrabiani zakochani (premiera 6 października)

Komedia romantyczna z Shailene Woodley i Jackiem Whitehallem w rolach głównych.

ON to playboy i nadęty bufon, który wykorzystuje swojego robota-klona do pierwszych randek, by wkroczyć jak rycerz na białym koniu, gdy robi się bardziej pikantnie. ONA to miłośniczka drogich torebek, która chętnie korzysta z pomocy swojej sobowtórki, by naciągać na drogie prezenty napotkanych naiwniaków. Wszystko działa bez zarzutu, do czasu aż na ich wspólną randkę wysyłają swoje nie do końca legalne zamienniki.

Kiedy między robotami zaczyna iskrzyć, postanawiają zbuntować się przeciwko swoim właścicielom i uciec w świat. Charles i Elaine muszą odkryć

karty i pomimo niechęci do siebie ruszyć w pościg za swoimi klonami, zanim sytuacja całkowicie wymknie się spod kontroli…

Źrodło: Best Film