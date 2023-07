Aktorzy dołączyli do strajku scenarzystów! Negocjacje pomiędzy SAG-AFTRA i AMPTP przerwane! 0

W Hollywood robi się naprawdę gorąco. Negocjacje kontraktowe pomiędzy SAG-AFTRA i AMPTP zostały przerwane dziś wieczorem. Z tego też powodu krajowy zarząd gildii zwołał spotkanie, aby formalnie zatwierdzić rozpoczęcie strajku.

Będzie to pierwszy strajk aktorów przeciwko przemysłowi filmowemu i telewizyjnemu od 1980 roku. Co więcej – będzie to pierwszy raz od 1960 roku, kiedy aktorzy strajkują równocześnie ze scenarzystami, kiedy to Ronald Reagan był prezesem Gildii Aktorów Ekranowych.

W oświadczeniu SAG-AFTRA czytamy, że kontrakty telewizyjne/teatralne/strumieniowe wygasły i nie podpisano nowych umów. Negocjacje z Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), czyli podmiotem reprezentującym największych hollywoodzkich graczy, takich, jak Amazon, Apple, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony i Warner Bros, zakończyły się fiaskiem po czterech tygodniach rozmów. Według SAG-AFTRA nie oferują oni uczciwego układu w kluczowych kwestiach, które są istotne dla członków organizacji.

AMPTP w swoim oświadczeniu wyraziło rozczarowanie z powodu zerwania negocjacji przez SAG-AFTRA. Twierdzą, ze organizacja odrzuciła ofertę historycznych podwyżek wynagrodzeń i wartości rezydualnych, znacznie wyższych limitów składek emerytalnych i zdrowotnych, ochrony w trakcie przesłuchań, a także przełomowej propozycji związanej ze sztuczną inteligencją, która chroni cyfrowe podobizny aktorów.

Przypomnijmy, że od 73 dni trwa również strajk gildii scenarzystów, którego niestety końca nie widać. Wielu scenarzystów kibicuje aktorkom i wspiera ich, zapraszając przy tym do wspólnego strajku przeciwko hollywoodzkim szychom.

Źrodło: Deadline