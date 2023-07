Samara Weaving z główną rolą w debiutanckim filmie Shawna Simmonsa 0

Scenarzysta serialu Wayne Shawn Simmons stanie za kamerą swojego reżyserskiego pełnometrażowego debiutu. Projekt nad którym pracuje to thriller noszący tytuł '’Eanie Meanie'’. W roli głównej wystąpi Samara Weaving.

Samara Weaving, ''Krzyk VI''

Weaving wcieli się w twardą kobietę, która jako nastolatka pracowała dla gangsterów. Po latach zmuszona zostaje do powrotu do przestępczego świata, a to wszystko, aby ratować swojego byłego chłopaka, którego jej byli szefowie mają serdecznie dość, bowiem notorycznie zawala.

Simmons oprócz objęcia funkcji reżysera, napisał także scenariusz do filmu. Producentami Eanie Meanie są Rhett Reese i Paul Wernick, scenarzyści odpowiedzialni za ’’Deadpoola’’.

Eanie Meanie nie trafi prawdopodobnie do kin. Jak donoszą zagraniczne media projekt ten powstaje dla platformy Hulu.

Samarę Weaving kojarzyć możecie z komediowego horroru Opiekunka oraz filmu akcji Guns Akimbo. Drogę do Hollywood otworzyła jej jednak rola w horrorze komediowym Zabawa w pochowanego. W ostatnim czasie aktorkę podziwiać mogliśmy w serialu Dziewięcioro nieznajomych i w szóstej części Krzyku.

