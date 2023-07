James Cameron nie zamierza nigdy nakręcić filmu o OceanGate 0

Reżyser Avatara, James Cameron zdementował wszelkie plotki na temat, jakoby miał w swoich zawodowych planach realizację filmu o tragedii łodzi podwodnej Titan.

James Cameron, ''Deepsea Challenge 3D''

Po wypowiedzi Camerona na temat katastrofy w sieci pojawiło się wiele plotek dotyczących zainteresowania filmowca nakręceniem filmu o tym wydarzeniu. Cameron nie mogąc już dłużej słuchać nieprawdziwych informacji postanowił odnieść się do nich w wpisie na Twitterze.

Oto co napisał:

Zwykle nie odpowiadam na obraźliwe plotki w mediach. Ale teraz muszę. Nie prowadzę żadnych rozmów na temat filmu o firmie OceanGate i nigdy nie będę.

OceanGate to firma, która była właścicielem łodzi podwodnej Titan. Ta wypłynęła z próbą dostania się do wraku Titanica. Na pokładzie doszło jednak do katastrofalnej w skutkach implozji. W jej wyniku śmierć poniosło 5 osób, wszystkie które znajdowały się na pokładzie.

Cameron w swoich wcześniejszych wypowiedziach stwierdził, iż widzi wielkie podobieństwo tej katastrofy do katastrofy samego Titanica. I tu i tu kapitanowie łodzi byli wielokrotnie ostrzegani przez niebezpieczeństwem, jednak nie posłuchali wytycznych.

Źrodło: Deadline