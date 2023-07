Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Teściowie 2" – zobacz oficjalny plakat i posłuchaj piosenki promującej film 0

Morze, słońce, plaża i… teściowie. Utwór "Podaruj mi trochę słońca" promuje film Teściowie 2. Kontynuację komediowego hitu w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej z gwiazdorską obsadą. Dzisiaj prezentujemy również oficjalny plakat filmu.

Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz – niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie… o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.

Teściowie 2 to komiczno-ironiczna opowieść o tym jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto wychodzić za mąż.

Polecam "Teściów 2" wszystkim, którzy oczekują od kina rozrywki na wysokim poziomie. Tym, którzy nie szukają w opowieści gagów, starych dowcipów i politycznych aluzji. Tym, którzy cenią sobie historie o ludziach takich jak my, trochę zagubionych, trochę śmiesznych, trochę słabych, po prostu prawdziwych.

mówi wcielająca się w postać Wandy Izabela Kuna

Na planie filmu Teściowie 2 ponownie spotkali się Maja Ostaszewska, Izabela Kuna i Adam Woronowicz. Do obsady dołączył Eryk Kulm. Za scenariusz filmu, tak jak w przypadku pierwszej części, odpowiada Marek Modzelewski, za reżyserię Kalina Alabrudzińska.

Teściowie 2 na ekrany kin trafią 15 września.

