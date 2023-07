Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Plakat i identyfikacja Octopus Film Festival 2023! 0

Oficjalny plakat i identyfikacja wizualna Octopus Film Festival! 6. edycja najbardziej nieoczywistej imprezy filmowej w Polsce odbędzie w dniach 8-13 sierpnia w Gdańsku.

W dniach 8-13 sierpnia Octopus Film Festival odbędzie się już po raz szósty. Na widzów czeka morze kina gatunkowego w industrialnych przestrzeniach Gdańska, takich jak stocznia czy buzująca wakacyjną energią Ulica Elektryków.

Program jak zwykle jest trzymany w tajemnicy do ostatnich tygodni, a poszczególne punkty będą odkrywane w mediach społecznościowych i na stronie wydarzenia przez cały lipiec, aż do rozpoczęcia festiwalu. Nie zabraknie także autorskich octopusowych perełek, takich jak Seans ukryty, który od pierwszej edycji wyprzedaje się w kilka minut, a szczęśliwi posiadacze biletu prześcigają się w zgadywaniu do jakiej opuszczonej lokalizacji miasta tym razem zostaną porwani przez organizatorów; czy Seans z lektorem na żywo – w ubiegłych latach widzowie mogli posłuchać m.in. Michała Milowicza czytającego Przekręt, Katarzyny Figury zmysłowo interpretującej Nagi instynkt czy duetu Krystyny Czubówny i Tomasza Knapika recytujących kultowe dialogi Pulp Fiction.

Tegorocznego lektora poznamy niebawem! Publiczność wybierze najlepszy film w Konkursie Głównym, gdzie zobaczymy najlepsze gatunkowe tytuły sezonu, jak i polskie premiery. Powrócą Seanse specjalne w nieoczywistych lokalizacjach, ubrane w scenografię korespondującą z tematyką filmów.

A poza tym, warsztaty, wydarzenia branżowe i wiele innych, zupełnie nowych sekcji oraz pierwsza odsłona Octopus Shorts – Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych, do której nadesłano ponad 300 zgłoszeń z całego świata. Najlepszy gatunkowy krótki metraż wyłoni trzyosobowe Jury. Film Festival!

Start sprzedaży karnetów i pojedynczych biletów na wydarzenia stacjonarne oraz pierwsze ogłoszenia programowe: WKRÓTCE!

Źrodło: Velvet Spoon