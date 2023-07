"Lipowo. Zmowa milczenia" - zapowiedź nowego serialu Playera 0

Już za kilka tygodni serwis Player zaprosi na kolejną premierę – Lipowo. Zmowa milczenia. Pierwszy odcinek tej historii, inspirowanej powieścią Katarzyny Puzyńskiej "Motylek", już w piątek 18 sierpnia.

baner promujący serial "Lipowo. Zmowa milczenia"

Kryminał obyczajowy Lipowo. Zmowa milczenia zabierze nas do małego miasteczka, w którym mieszkańcy do perfekcji opanowali grę pozorów, a historię miejscowości od lat piszą sekrety oraz połączenie dwóch religijnych światów: pogańskiego i chrześcijańskiego. Co się stanie, kiedy nagle trafi do niej osoba z zewnątrz, która postanowi odkryć oraz skonfrontować je wszystkie?

Pewnego dnia do miasteczka, w sam środek zżytej społeczności, trafia Weronika Nowakowska (Julia Kijowska), pisarka szukająca spokoju oraz ucieczki od życia i kłopotów, które zostawiła za sobą w stolicy. Wkrótce po jej przyjeździe w Lipowie dochodzi do tragicznych wydarzeń – ginie siostra z lokalnego zakonu, w którym obowiązują śluby milczenia. W jednej chwili w małym miasteczku każdy staje się podejrzany! Szef lokalnej policji, młody i ambitny Daniel Podgórski (Piotr Pacek), widząc zaangażowanie nowej mieszkanki, decyduje się na bardzo odważny ruch – wbrew wszystkim wciąga Weronikę w sprawę. Z każdym dniem kobieta zaczyna odkrywać kolejne sekrety miasteczka. Ale żeby dojść do prawdy, pisarka musi nie tylko wydobyć na światło dzienne głęboko skrywane tajemnice mieszkańców Lipowa, ale również stawić czoła swojej własnej. A przede wszystkim złamać zmowę milczenia!

Na ekranie widzowie Playera zobaczą Julię Kijowską, Piotra Packa, Olafa Lubaszenkę, Eryka Kulma Jr., Krzysztofa Wacha, Agnieszkę Suchorę, Mariusza Bonaszewskiego, Marcina Sztabińskiego, Beatę Kawkę, Julię Konarską, Antoniego Sztabę, Dorotę Kolak, Jana Wieczorkowskiego i innych.

Źrodło: tvn.pl