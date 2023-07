''Przesilenie zimowe'' - zwiastun nowego filmu Alexandra Payne'a 0

Focus Features prezentuje pierwszą zapowiedź nowego filmu Alexandra Payne'a, reżysera nagrodzonego dwukrotnie Oscarem za film Bezdroża i Spadkobiercy. Jego najnowsze dzieło to komedia nosząca tytuł Przesilenie zimowe.

Paul jest niezwykle nielubianym nauczycielem. Wszyscy w szkole łącznie z dyrekcją postrzegają go jako osobę pompatyczną i irytującą. W pierwsze Święta Bożego Narodzenia lat 70. XX wieku, Paul zostaje w kampusie, aby pilnować uczniów, którzy nie wracają na święta do domów. Pomiędzy nim a 15-letnim lekko upośledzonym i sprawiającym wieczne problemy chłopcem imieniem Angus, tworzy się nić przyjaźni. Do tej dwójki dołącza kucharka Mary, która przeżywa żałobę, bowiem niedawno w Wietnamie straciła syna. Ta dość nieprawdopodobna trójka zaczyna tworzyć swego rodzaju świąteczną rodzinę, dzieląc się między sobą swoimi komicznymi przygodami, w trakcie długich śnieżnych dwóch tygodni w Nowej Anglii. Ich porozumienie pomaga im zrozumieć, że żadne z nich nie jest uwiązane w przeszłości i może wybrać własną przyszłość.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują Paul Giamatti jako Paul, Dominic Sessa jako Angus, Da'Vine Joy Randolph jako Mary oraz Carrie Preston, Gillian Vigman, Tate Donovan, Michael Provost i Brady Hepner. Scenariusz Przesilenia zimowego napisał David Hemingson.

Dla Payne’a jest to pierwszy film od sześciu lat. Ostatni raz za kamerą stanął w 2017 roku kręcąc komediodramat Pomniejszenie.

Premiera Przesilenia zimowego 10 listopada. W Polsce film ten wejdzie do kin z tygodniowym opóźnieniem – 17 listopada.

Źrodło: Dark Horizons