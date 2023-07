Rekin zombie w zwiastunie ''Zom 100: 100 rzeczy do zrobienia, zanim zostanę zombie'' 0

Netflix zaprezentował zwiastun horroru Zom 100: 100 rzeczy do zrobienia, zanim zostanę zombie. Produkcja ta jest pełnometrażową adaptacją japońskiej mangi.

fragment plakatu promującego film ''Zom 100: 100 rzeczy do zrobienia, zanim zostanę zombie''

Platforma Netflix zapowiada, iż film ten jest '’niosącą świeżość komedią o zombie, pełną śmiechu i emocji dla każdego, kto jest zestresowany współczesnym światem i społeczeństwem'’.

Napisana przez Haro Aso i zilustrowana przez Kotaro Takata, manga '’Zom 100: Bucket List of the Dead'’ zadebiutowała w październiku 2018 roku. Akira Tendo pracuje w wyzyskującej pracowników firmie, w której spędza niekończące się godziny i jest nękany przez swojego szefa. Gdy czując się martwym za życia, Akira pewnego dnia budzi się w środku inwazji zombie na swoje miasto, czuje wielkie podekscytowanie tym, że nie będzie już musiał chodzić do pracy. Postanawia stworzyć listę rzeczy do zrobienia, zanim sam przeistoczy się w potwora. Wśród jego marzeń jest zostanie superbohaterem, czy walka z rekinem zombie zapewni mu jego spełnienie?

Poniżej wspomniany zwiastun:

W głównej roli Eiji Akaso. Film wyreżyserował Yusuke Ishida pracując na scenariuszu Tatsuro Mishima.

Premiera horroru 3 sierpnia, tylko na Netflix.

Źrodło: Bloody Disgusting