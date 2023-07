Kenneth Branagh zajmie się reżyserią filmu o Gargulcach 0

Reżyser Kenneth Branagh zajmie się filmem Gargoyles. Ten nadchodzący film fabularny będzie oparty na animowanym serialu telewizyjnym z lat 90., który opowiadał o nocnych stworzeniach zwanych Gargulcami, które zamieniają się w kamień w ciągu dnia.

kadr z serialu "Gargoyles"

Branagh, reżyser filmów takich jak Thor, Morderstwo w Orient Expressie i Belfast, wyreżyseruje nadchodzący film Disneya. Plotki o nakręceniu aktorskiego filmu Gargoyles krążą od lat. W 2011 roku David Elliot i Paul Lovett, scenarzyści stojący za G.I. Joe: Czas Kobry, zostali poproszeni o napisanie scenariusza. W 2018 roku Jordan Peele przedstawił projekt na film Disneyowi, ale nigdy go nie zrealizowano.

Seria przedstawia gatunek nocnych stworzeń zwanych Gargulcami, które w ciągu dnia zamieniają się w kamień, skupiając się na klanie prowadzonym przez Goliata. W 994 r. klan mieszka w zamku w Szkocji. Większość zostaje zdradzona i zabita przez ludzi, gdy są skamieniali, a pozostali są magicznie skazani na sen – tj. Zamrożeni w kamiennej formie, aż zamek „wzniesie się ponad chmury”. Tysiąc lat później, w 1994 roku, miliarder David Xanatos kupuje zamek Gargulców i odbudowuje go na szczycie swojego nowojorskiego drapacza chmur, budząc w ten sposób Goliata i resztę jego klanu. Próbując przystosować się do nowego świata, pomaga im sympatyczna policjantka o imieniu Elisa Maza. Oprócz radzenia sobie z próbami przystosowania się Gargulców do współczesnego Nowego Jorku, serial zawierał także różne nadprzyrodzone zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i całego świata.

Nie ma jeszcze żadnych szczegółów dotyczących obsady oraz fabuły projektu.

Źrodło: comingsoon.net