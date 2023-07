Zwiastun "Harlan Coben’s Shelter" przedstawia nadchodzący tajemniczy thriller Prime Video 0

Zapraszamy do obejrzenia zapowiedzi serialu Harlan Coben’s Shelter nadchodzącego tajemniczego thrillera stworzonego przez Prime Video, którego światowa premiera będzie miała miejsce 18 sierpnia.

fragment plakatu serialu "Harlan Coben’s Shelter"

Serial opowiada historię Mickeya Bolitara, który po nagłej śmierci ojca prowadzi go do rozpoczęcia nowego życia w Kasselton w stanie New Jersey. Mickey szybko zostaje wplątany w tajemnicze zniknięcie nowej uczennicy w jego szkole, Ashley Kent, co prowadzi do odkrycia niewyobrażalnych sekretów w ich spokojnej społeczności na przedmieściach. Z pomocą swoich przyjaciół — wynalazczej Spoon i tajemniczej Emy — Mickey odwraca senną fasadę Kasselton, by odsłonić mroczne podziemia, które mogą kryć odpowiedzi na dziesięciolecia zaginięć, zgonów i legend… a być może nawet jego własną skomplikowaną rodzinną historie.

W ośmioodcinkowym serialu występują Jaden Michael jako Mickey Bolitar, Constance Zimmer jako Shira Bolitar, Adrian Greensmith jako Arthur „Spoon” Spindell, Abby Corrigan jako Ema Winslow, Tovah Feldshuh jako Bat Lady, Sage Linder jako Rachel Caldwell i Brian Altemus jako Troy.



Harlan Coben i Allen MacDonald są showrunnerami i producentami wykonawczymi, obok producentów wykonawczych Edwarda Ornelasa i Erika Barmacka. Charlotte Coben jest producentem, a Patricia Cardoso reżyserem i producentem wykonawczym. Projekt jest pierwszą współpracą pomiędzy Prime Video i Cobenem, wielokrotnie nagradzanym pisarzem. Serial zadebiutuje trzema odcinkami, a następnie zobaczymy cotygodniowe premiery w każdy piątek, aż do finału 22 września.

Źrodło: comingsoon.net