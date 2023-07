Bohaterowie ''The Marvels'' w nowych kostiumach - zobacz zdjęcia z planu 0

Portal Entertainment Weekly udostępnił niemałą porcję nowych zdjęć z planu The Marvels, najnowszego filmu Marvel Studios. Fotografie dają nam bardzo dobry pogląd na to jak prezentować będą się kostiumy trójki głównych bohaterów.

Oto nowe ubrania jakie przywdzieją Kapitan Marvel, Ms. Marvel i Monica Rambeau.

Na pozostałych fotografiach widzimy je jak i innych bohaterów The Marvels, a są to m.in. Nick Fury, Dar-Benn oraz Flerken. Ten ostatni to rasa kosmity przypominająca kota. Na jednym z ujęć widoczna jest także reżyserka filmu Nia DaCosta.

Jest także ruchomy plakat:

The Marvels skupi się na losach trzech superbohaterek – Kapitan Marvel, Kamali Khan znanej jako Ms. Marvel oraz Monici Rambeau będącej Spectrum. To trio musi połączyć siły i nauczyć się współpracować, aby ocalić wszechświat. Razem tworzą właśnie tytułowe '’The Marvels'’.

W rolach głównych występują Brie Larson jako Kapitan Marvel, Iman Vellani jako Ms. Marvel i Teyonah Parris jako Spectrum. Do swojej roli po raz kolejny powróci Samuel L. Jackson, który wcieli się w Nicka Fury’ego. Za kamerą The Marvels stanęła Nia DaCosta. Pracowała ona na podstawie scenariusza Megan McDonnell.

Film ten należy już do piątej fazy Marvela. Jest trzecim jej filmem. Dwa pierwsze to Ant-Man i Osa: Kwantomania i Strażnicy Galaktyki 3.

Premiera The Marvels 10 listopada.

Źrodło: ew.com