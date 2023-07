Pierwsze zdjęcia z filmu ''Pet Sematary: Bloodlines'' 0

Paramount+ prezentuje pierwsze zdjęcia z filmu '’Pet Sematary: Bloodlines'’, produkcji będącej prequelem Smętarza dla zwierzaków powstałego na podstawie jednej z najbardziej znanych książek Stephena Kinga.

Opublikowane fotografie dają nam pierwsze spojrzenie na głównych bohaterów, w których wcielają się David Duchovny, Henry Thomas, Isabella Star LaBlanc, Forrest Goodluck, Jackson White, Jack Mulhern i Pam Grier.

Oprócz zdjęć w sieci zadebiutował także plakat:

Akcja filmu osadzona została w 1969 roku. Młody Jud Crandall marzy o opuszczeniu rodzinnego miasta Ludlow w stanie Maine. Zanim jednak zrealizuje swój plan odkrywa w nim mnóstwo mrocznych, rodzinnych sekretów, które już na zawsze powiążą go z Ludlow. Chłopak wraz ze swoimi przyjaciółmi z dzieciństwa musi stawić czoła starożytnemu złu, które nęka Ludlow od czasu jego powstania. Zło to raz odkryte ma moc niszczenia wszystkiego na swojej drodze.

Jak zapowiadają twórcy Pet Semary: Bloodline to przerażający prequel i nieopowiedziana historia o tym, dlaczego czasami śmierć jest lepsza.

Film wyreżyserowała Lindsey Beer, dla której jest to debiut. Do tej pory pracowała ona głównie jako scenarzystka. Beer jest także autorką scenariusza do horroru wraz z Jeffem Buhlerem.

Premiera filmu 6 października na rynku USA, Kanady, Ameryki Łacińskiej i Brazylii. Dzień później film trafi na rynki międzynarodowe. W naszym kraju powinien dostępny być na platformie SkyShowtime.

Źrodło: Fangoria