''Śpiąca królewna'' także będzie horrorem. Oto pierwsze zdjęcia z planu ''Sleeping Beauty's Massacre'' 0

Nie tylko jedna bohaterka klasycznej bajki doczeka się swojej mrocznej i przerażającej wersji. Niedawno mogliśmy zobaczyć pierwsze kadry z Kopciuszka, a dziś w sieci zadebiutowały krwawe obrazy z strasznej Śpiącej królewny.

Obecnie w Szkocji kręcone są zdjęcia do filmu Sleeping Beauty’s Massacre. Jego twórcy twierdzą, iż produkcja będzie największym festiwalem gore.

Fabularne szczegóły filmu pozostają tajemnicą. Wiemy jedynie, że film czerpał będzie z opowieści o Śpiącej królewnie, przynajmniej do pewnego momentu. Główną bohaterką ma być księżniczka Thalia, która zostaje uśpiona przez złą królową Velmę. Robi to, aby zachować królestwo dla siebie. Jej sieć kłamstw szybko jednak zaczyna się rozpadać, gdy Thalia nagle się budzi. Prowadzi to do przerażającej podróży w śmierć i zniszczenie.

W filmie występują Lora Hristova jako Thalia, Benedicta Clarke, Sophie Rankin, Charlotte Coleman i Yvonne Curwen. Projekt reżyseruje Louisa Warren, pracując na podstawie scenariusza Jasmine Ebony Thomas. Warren stoi także za kamerą horroru o Kopciuszku Cinderella’s Curse.

Ten film postawi na głowie wszystko, co znasz. Jest dziki, mroczny i całkowicie przerażający. Zabieram się za stworzenie najbardziej niekomfortowego horroru do tej pory. Będą kłamstwa, okrucieństwo i wielka masakra powiedziała Warren o filmie.

Zrealizowany za wyjątkowo niski budżet horror Puchatek: Krew i miód zapoczątkował trend na zmianę tonu klasycznych historii. Teraz zamiast miłej baśni dostaniemy sporą dawkę okrucieństwa i krwi.

Data premiery filmu nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Collider