Fani Marvela i ekranowego uniwersum jakim są '’Strażnicy Galaktyki'’ mogą już szykować popcorn. Disney podał datę premiery na swojej platformie trzeciego filmu z serii, który swój kinowy debiut miał na początku maja tego roku.

Po trzech miesiącach film Strażnicy Galaktyki: Volume 3 trafi na streamingową platformę Disney+ i dostępny będzie dla jej użytkowników bez żadnych dodatkowych opłat. Jego premiera już 2 sierpnia.

W Strażnikach Galaktyki: Volume 3 Marvel Studios nasza ulubiona banda odmieńców wygląda obecnie trochę inaczej. Po nabyciu Knowhere od Kolekcjonera Strażnicy pracują nad naprawieniem ogromnych szkód wyrządzonych przez Thanosa – zdeterminowani, by uczynić Knowhere bezpiecznym schronieniem nie tylko dla nich samych, ale także dla wszystkich uchodźców wysiedlonych przez surowy wszechświat. Jednak wkrótce ich życie zostaje wywrócone do góry nogami przez echa burzliwej przeszłości Rocketa. Peter Quill, wciąż niepogodzony ze stratą Gamory, musi zebrać wokół siebie swoją bandę na niebezpieczną misję ratowania życia Rocketa – misję, która, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca Strażników w dotychczasowej formie.

Film zarobił dotychczas ponad 840 milionów dolarów w kasach na całym świecie co czyni go drugą najbardziej dochodową produkcją tego roku po Super Mario Bros. Film.

