"Pies i Robot" w Konkursie Głównym i nowej sekcji Ośmiorniczki na 6. Octopus Film Festival!

W dniach 8-13 sierpnia Octopus Film Festival odbędzie się już po raz szósty. Na widzów czeka morze kina gatunkowego w industrialnych przestrzeniach Gdańska, takich jak stocznia czy buzująca wakacyjną energią Ulica Elektryków.

Pies i Robot w reżyserii Pablo Bergera znalazł się w Konkursie Głównym 6. Octopus Film Festival i powalczy o Nagrodę Publiczności wraz z 12 innymi tytułami konkursowymi! To polska premiera filmu, który wzbudził zachwyt na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes.

Ale to nie wszystko! Nigdy nie jest za wcześnie, żeby zacząć oglądać kino gatunkowe, więc w tym roku w ramach festiwalu zostanie zaprezentowana zupełnie nowa sekcja programowa dla dzieci – Ośmiorniczki, w której zobaczymy filmy gatunkowe dla najmłodszych widzów, wśród nich znalazł się również Pies i Robot. Za selekcję filmów odpowiada Szymon Holcman, absolwent filmoznawstwa i współwłaściciel publikującego komiksy wydawnictwa Kultura Gniewu.

Pies i Robot to opowieść o przyjaźni – jej znaczeniu i kruchości. To także pierwszy film animowany wielokrotnie nagradzanego reżysera Pablo Bergera (Śnieżka – hiszpański kandydat do Oscara, Nagroda Jury w San Sebastian, zwycięzca 10 nagród Goya). Reżyserem animacji jest Benoît Féroumont – współtwórca nominowanych do Oscara Tria z Belleville i Sekretu księgi z Kells.

Źrodło: Best Film