''Szkoła dla elity'' otrzymała odnowienie na 8. sezon 0

Uwielbiany przez widzów młodzieżowy dramat Szkoła dla elity to już najdłużej emitowany hiszpański serial Netflix, a zapowiada się na to, że jeszcze trochę przygód przed Nami. Platforma oficjalnie dała produkcji zielone światło na realizację ósmego sezonu.

Przedłużenie ma miejsce jeszcze przed premierą siódmej serii, której premiera na Netflix zaplanowana jest dopiero na 20 października. Ekipa na plan ósmego sezonu wejdzie jeszcze tego lata.

Za reżyserię odcinków ósmej serii odpowiedzą Daniel Barone, Ginesta Guindal, Jota Linares i Elena Trapé. W obsadzie powróci stara obsada, ale zobaczymy także nowe twarze. W nowych bohaterów wcielą się Ane Rot i Nuno Gallego. Wielki powrót zaliczy zaś Mina el Hammani, która ponownie sportretuje Nadię, w którą wcielała się w pierwszych trzech sezonach Szkoły dla elity.

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa.

Źrodło: ComingSoon