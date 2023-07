''Osiedle Swoboda'' - polski komiks trafi na szklany ekran 0

Studio EGo FILM pracuje obecnie nad kolejnym sezonem Kajko i Kokosza oraz dwoma projektami opowiadającymi o Tytusie, Romku i Atomku. To jednak nie wszystkie rozwijane przez nie aktualnie animacje. Ogłoszona została kolejna – '’Osiedle Swoboda'’.

fragment okładki ''Osiedle Swoboda''

Osiedle Swoboda to projekt rozwijany w oparciu o kultowy komiks Michała Śledzińskiego, jednego ze współczesnych mistrzów polskiej sztuki opowieści graficznych. Ukazujący się na łamach ’’Produktu’’ cykl był flagowym komiksem magazynu i tytułem, który na dobre zmienił polski komiks. To obyczajowa historia z życia miejskiej młodzieży, która lubi ostrą muzykę, imprezy i żyje chwilą. Snujący się po osiedlowych uliczkach bohaterowie – niezapomniani Wiraż, Dźwiedziu, Szopa, Smutny i reszta ferajny, borykają się z przemocą, nudą, tępymi dresiarzami i kacem, czyli z tym wszystkim, na co narażeni są codziennie młodzi ludzie.

Michał Śledziński opowiada o tym zwyczajnym życiu na zwyczajnym osiedlu z niezwykłym poczuciem humoru, przyglądając się swoim bohaterom z sympatią i dystansem jednocześnie. Doprawia to szczyptą surrealizmu i fantastyki, które na Osiedlu Swoboda wyglądają zadziwiająco naturalnie.

Za realizację projektu odpowiada sam autor komiksu. Producentką została zaś Ewelina Gordziejuk.

A oto pierwsza grafika promująca animację:

Źrodło: EGo FILM