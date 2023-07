Liczba subskrybentów Netflixa rośnie o miliony po zmianie zasady udostępniania hasła 0

Pomimo powszechnej krytyki z powodu rozprawienia się z udostępnianiem haseł, Netflix poinformował w środę o wzroście liczby abonentów i skoku zarobków w drugim kwartale 2023 roku.

Podczas gdy analitycy początkowo przewidywali, że Netflix odnotuje wzrost o około 1,7 miliona nowych subskrybentów w drugim kwartale, firma faktycznie poinformowała, że ​​w nowym kwartale do usługi dołączyło aż 5,89 miliona nowych subskrybentów. Ponadto Netflix ujawnił w oświadczeniu, że spodziewa się, że jego wyniki za trzeci kwartał 2023 roku będą podobne do tych, które właśnie ogłosili. Netflix zdradził również, że osiągnął zysk w wysokości 1,5 miliarda dolarów za kwartał, z dochodem operacyjnym w wysokości 1,8 miliarda dolarów.

Na początku tego roku rozpoczęto blokowanie możliwości udostępniania Netflixa. Gigant sieciowy poprosił użytkowników o ustawienie lokalizacji gospodarstwa domowego na swoich urządzeniach, a osoby niebędące gospodarstwami domowymi zostały poproszone o przeniesienie swoich profili do nowej subskrypcji Netflix lub o dodanie przez posiadacza głównego konta członka niebędącego gospodarstwem domowym do swojej subskrypcji, co wiąże się z dodatkową opłatą.

Źrodło: Variety