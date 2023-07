Canal+ Online podwyższa ceny. Nowa oferta od 24 lipca 0

Jeśli nie skorzystaliście jeszcze z oferty CANAL+ online w obniżonych cenach, to macie na to ostatnią szansę. Od 24 lipca tego roku zmieni się oferta serwisu, a ceny wybranych pakietów ze sportem oraz serialami i filmami zostaną zaktualizowane. Obecną cenę będzie można jednak zachować – wystarczy aktywować pakiet przed aktualizacją cen i kontynuować miesięczna płatność. Szczegóły zmian prezentujemy poniżej.

logo Canal+ Online

CANAL+ online to serwis streamingowy, w którym można oglądać filmy i seriale na życzenie – bez zobowiązań i abonamentu. Serwis ofertuje również dostęp do najlepszych sportowych transmisji online: meczów piłki nożnej, tenisa, NBA i żużla na żywo. W każdej chwili można również skorzystać z usługi CANAL+ live, czyli dostępu do tradycyjnych kanałów telewizyjnych, w tym w jakości 4K. Z serwisu można korzystać na wielu urządzeniach, odtwarzać treści w dwóch streamach jednocześnie i dzielić konto z rodziną.

Lipcowa aktualizacja cen

24 lipca zmieni się cena za pakiet CANAL+ z obecnych 49 zł miesięcznie na 54 zł miesięcznie.

Pakiet gwarantuje dostęp do tysięcy godzin seriali i filmów na życzenie – m.in. najlepszych oryginalnych produkcji CANAL+, takich jak Sortownia, Emigracja XD, The Office PL, Kruk. Czorny woron nie śpi, Klangor, czy Żmijowisko.

CANAL+ oferuje również dostęp do pakietu CANAL+ Seriale i Filmy, czyli wszystkiego co oferuje pakiet CANAL+ z wyłączaniem sportu. Cena paczki nie zmieni się i będzie nadal oferowana za 29 zł/mies.

Zmiany w ofertach długoterminowych

Z pakietu CANAL+ można również skorzystać w ofertach długoterminowych, czyli płacąc z góry za kilka miesięcy korzystania z serwisu w cenie korzystniejszej niż przy płatności w miesięcznej subskrypcji. Obecnie oferty długoterminowe są dostępne w opcjach na 6 miesięcy. Po 24 lipca zostaną zastąpione ofertami na 12 miesięcy. Pakiet CANAL+ Seriale i Filmy: 19 zł miesięcznie. W ofercie subskrypcyjnej (płatnej co miesiąc) cena pakietu to 29 zł miesięcznie.

Obecni subskrybenci i nowi klienci mogą w prosty sposób zachować obecną ceną

Wszyscy klienci, którzy już teraz korzystają z oferty CANAL+ online lub przed 24 lipca aktywują dowolny pakiet, zachowają obecne ceny w przyszłości. Warunkiem jest utrzymanie ciągłości miesięcznej subskrypcji. Wyłączenie danego pakietu i jego ponowna aktywacja po 24 lipca będzie skutkowała zakupem w nowej, wyższej cenie.

Źrodło: Canal+