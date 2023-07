Pierwsza zapowiedź 2. sezonu serii "Lakers: Dynastia zwycięzców" 0

Prezentujemy zwiastun 2. sezonu Lakers: Dynastia zwycięzców komediodramatu sportowego przedstawiającego kronikę powstania dynastii Lakers. Sezon 2 zostanie wyemitowany 6 sierpnia w HBO, a także będzie transmitowany na Max.

baner promujący seriali "Lakers: Dynastia zwycięzców"

Wideo podsyca wieloletnią rywalizację pomiędzy Los Angeles Lakers i Boston Celtics. Ta ostatnia drużyna jest zdeterminowana, by pokonać Lakers po porażce w zeszłym sezonie. Zapowiada również rosnące napięcia między drużyną Lakers z powodu rosnącej popularności Magiac, a także między Patem Rileyem i Paulem Westheadem. W międzyczasie Jeanie staje w obliczu konkurencji w pracy po tym, jak jej ojciec postanawia zaangażować braci w biznes.

Seria opowiadająca o życiu zawodowym i osobistym Los Angeles Lakers z lat 80., jednej z najbardziej szanowanych i dominujących dynastii sportowych – zespołu, który zdefiniował erę, zarówno na parkiecie, jak i poza nim. Sezon drugi koncentruje się na okresie tuż po finałach w latach 1980–1984, którego kulminacją jest pierwszy profesjonalny rewanż największych gwiazd epoki: Magic Johnson i Larry Bird.

Serial został napisany i współtworzony przez Maxa Borensteina i Jima Hechta, którzy są również producentami wykonawczymi. Fabuła oparta jest na książce Jeffa Pearlmana Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s. Producentami wykonawczymi są Adam McKay i Kevin Messick dla Hyperobject Industries, a McKay wyreżyserował również pilota. Jason Shuman, Scott Stephens i Rodney Barnes są także producentami wykonawczymi.

W głównych rolach występują John C. Reilly, Quincy Isaiah, Jason Clarke, Adrien Brody, Gaby Hoffman, Tracy Letts, Jason Segel, Julianne Nicholson, Hadley Robinson, dr Solomon Hughes, Tamera Tomakili, Brett Cullen, Stephen Adly Guirgis, Joey Brooks, Sarah Ramos, Spencer Garrett, Molly Gordon, DeVaughn Nixon, Delante Desouza, Jimel Atkinsa, Austina Aarona i innych.

Źrodło: comingsoon.net