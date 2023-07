Zwiastun "Marvels" łączy Kapitan Marvel z jej siostrami prosto z MCU 0

Kaptain Marvel, Monica Rambeau i Ms. Marvel łączą siły w najnowszym zwiastunie Marvels. Jest to kolejny film, który który wprowadza nas w piątą fazę MCU.

fragment plakatu filmu "Marvels"

W nowej produkcji Marvel Studios Brie Larson, Teyonah Parris i Iman Vellani jednoczą się po raz pierwszy, a tytułowy zespół walczy z kolejnym poważnym zagrożeniem dla wszechświata. Carol Danvers, znana również jako Kapitan Marvel, odzyskała swoją tożsamość od tyrańskiego Kree i zemściła się na Najwyższej Inteligencji. Ale niezamierzone konsekwencje sprawiają, że Carol dźwiga brzemię zdestabilizowanego wszechświata. Kiedy jej obowiązki wysyłają ją do anomalnego tunelu czasoprzestrzennego powiązanego z rewolucjonistą Kree, jej moce splatają się z mocami superfanki Jersey City, Kamali Khan, znanej również jako Ms. Marvel, i siostrzenicy Carol znanej jako Monika Rambeau. Razem, to nieprawdopodobne trio musi połączyć siły i nauczyć się współpracować, aby ocalić wszechświat jako The Marvels.

Za reżyserię odpowiada Nia DaCosta na podstawie scenariusza Megan McDonnell. W filmie The Marvels występują Brie Larson jako Carol Danvers znana jako Captain Marvel, Iman Vellani jako Kamala Khan znana jako Ms. Marvel, Teyonah Parris jako Monica Rambeau, Zawe Ashton jako wojownik-rewolucjonista Kree Dar-Benn oraz Samuel L. Jackson, który ponownie wciela się w rolę Nicka Fury’ego. W pozostałych rolach wystąpią Tacy Saagar Shaikh, Zenobia Shroff i Mohan Kapur, Lashana Lynch, Park Seo-joon, Randall Park, Shamier Anderson, Abraham Popoola, Ffion Jolly, Caroline Simonnet i Jessica Zhou.

Premiera w naszych kinach 10 listopada 2023 roku.

