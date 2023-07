Dwa filmy z muzyką Bartosza Chajdeckiego na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 0

Wśród tytułów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego Festiwalu w Gdyni znalazły się Różyczka 2 oraz Święto ognia z muzyką jednego z najbardziej cenionych polskich kompozytorów Bartosza Chajdeckiego. Obie produkcje zostaną premierowo zaprezentowane podczas festiwalu już we wrześniu.

Kontynuacja znakomitej Różyczki w reżyserii Jana Kidawy-Błońskiego, filmu nagrodzonego trzema Złotymi Lwami na Festiwalu w Gdyni (najlepszy film, najlepsza rola kobieca, najlepszy dźwięk), a także Orłem za najlepszą rolę męską. Magdalena Boczarska występuje w podwójnej roli: jako matka skrywająca mroczną tajemnicę sprzed lat i córka, która musi się zmierzyć z jej konsekwencjami. Różyczka 2 to poruszająca opowieść o dramatycznej prawdzie, która zmusza do przewartościowania całego życia i dokonania najtrudniejszego wyboru.

Miłość, której nie da się zapomnieć, pasja i cena sukcesu – to wszystko w nowym filmie Kingi Dębskiej. Reżyserka powraca z lekko magicznym, nie stroniącym od humoru i wzruszeń projektem, który – jak sama mówi – jest najbardziej czułym i delikatnym z jej filmów, czymś pomiędzy Amelią a Nietykalnymi. Podnoszące na duchu Święto ognia powstało w oparciu o uwielbiany przez czytelników i uhonorowany nagrodą literacką im. Norwida książkowy bestseller 2021 roku, autorstwa Jakuba Małeckiego.

Kompozytor muzyki do filmów fabularnych i seriali m.in. Bogowie, Mistrz, Najlepszy, Chce się żyć, Jestem mordercą, Moje córki krowy, Prosta historia o morderstwie, Baczyński, Zwierzęta/Tiere, Katyń – Ostatni świadek, Le temps d’Anna, seriale Wotum nieufności, Kruk, Misja Afganistan, Behawiorysta, Chyłka, Belle Epoque, Wojenne dziewczyny, Ziuk. Młody Piłsudski, Czas honoru oraz muzyka do gry "Space Tail".

Nominowany za muzykę do serialu Czas honoru do nagrody International Film Music Critics Association – IFMCA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Muzyki Filmowej). Laureat nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku za muzykę do Kruk. Zdobywca Grand Prix Komeda za muzykę do filmu "Mistrz" oraz nominowany do nagrody World Soundtrack Public Choice Award za ten film.

Źrodło: Galapagos Films